Nasz Patronat. 1/16 Pucharu ZPRP Młodziczek w piłce ręcznej w Cmolasie. Gospodynie powalczą o finały

Od piątku do niedzieli Cmolas gościł będzie uczestniczki turnieju 1/16 Pucharu ZPRP Młodziczek w piłce ręcznej. W turnieju obok gospodyń wystąpią: Suzuki Korona Handball Kielce, SPR Grunwald Ruda Śląska oraz MKS Pałac Młodzieży Tarnów. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu duetu trenerskiego Joanny Sudoł i Piotra Jóźwika dziewczyny z Cmolasu coraz częściej liczą się na arenie wojewódzkiej. Awans na ogólnopolski turniej wywalczyły drugi raz z rzędu, a dodatkowo w tym roku w gronie 32 najlepszych zespołów w Polsce znalazły się też juniorki młodsze Tempa Cmolas.

To że dziewczęca młodzieżowa piłka ręczna w Cmolasie jest silna świadczy może również to że Szkoła Podstawowa w Cmolasie po raz drugi z rzędu wygrywa Wojewódzką Olimpade Młodzieży i po raz drugi z kolei jedzie na ogólnopolski turniej do Dziwnowa w woj. Pomorskim.

Dziewczyny z Cmolasu bardzo często reprezentują województwo Podkarpackie w rozgrywkach makroregionalnych a kilka z nich dostało zaproszenie na zgrupowanie ogolnopolskie w swoich rocznikach.

Turniej w Cmolasie organizuje Podkarpacki Wojewódzki Związek Piłki Ręcznej. Korzysta tu z środków pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego województwa podkarpackiego oraz centralnych Związku Piłki Ręcznej w Polsce.

Za sprawnym przebiegiem turnieju czuwa gospodarz Klub Sportowy Tempo Cmolas.