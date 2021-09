Natalia Tomala, psycholog z Rzeszowa: Powrót do szkoły nie dla wszystkich jest łatwy

Skończyły się już wakacje i rozpoczął się kolejny rok szkolny. Jak możemy pomóc dzieciom, aby z przyjemnością i radością przekraczały próg szkoły?

Oczywiście, wszystko zależy od tego, czy dziecko idzie do szkoły po raz pierwszy, czy to już kolejne rozpoczęcie roku szkolnego. Musimy przede wszystkim pamiętać, że dla dzieci początek roku szkolnego to ważne wydarzenie. Kończą się wakacje i zaczyna się nie tylko okres nauki, ale i obowiązków. Z drugiej strony, tak do końca nie wiemy, co to będzie dalej. Od ponad roku zmagamy się z pandemią koronawirusa. Wszyscy straszą nas czwartą falą i nie wiemy, jak będzie wyglądała nauka również w tym roku. Każdy rodzic zastanawia się, jak długo dzieci pochodzą do szkoły. Warto o tym rozmawiać z dziećmi i przygotowywać je na to, że nauka może odbywać się w tym roku również w domu.