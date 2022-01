Naukowcy z Politechniki Rzeszowskiej opracowali program komputerowy do wykrywania i oceny zaburzeń mowy w chorobie Parkinsona

- Nasze rozwiązanie umożliwia przede wszystkim przeprowadzenie obiektywnej oceny zaburzeń mowy na podstawie analizy sygnału mowy z uwzględnieniem jego złożonej struktury. Różne parametry wyznaczone przez program można wykorzystać w diagnostyce medycznej do obiektywnej oceny procesu fonacji, artykulacji i prozodii oraz do wykrycia drżenia głosu charakterystycznego w chorobie Parkinsona - tłumaczy dr inż. Barbara Wilk, lider zespołu projektowego.

Program komputerowy naukowców z Politechniki Rzeszowskiej ułatwi logopedzie wykonanie samego badania logopedycznego oraz umożliwi archiwizację wyników badania. Moduł programu komputerowego przeznaczony dla pacjenta do ćwiczeń logopedycznych powinien stymulować go do wykonywania regularnych ćwiczeń w domu.