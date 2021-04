Nicki Pedersen w Speedway Euro Championship 2021 zastąpi Grigorija Lagutę.

To będzie siódmy cykl zmagań o tytuł Indywidualnego Mistrza Europy w którym wystąpi Nicki Pedersen. Duńczyk startował w cyklu SEC w latach 2013-2016 oraz 2019-2020. Jak dotąd, trzykrotny Indywidualny Mistrz Świata zdobył cztery medale Speedway Euro Championship - jeden złoty, dwa srebrne oraz jeden brązowy. Najcenniejszy z nich zdobył przed pięcioma laty, kiedy to w Rybniku doszło do niezwykłego wydarzenia. Przed finałową rundą zmagań, liderem klasyfikacji przejściowej był Antonio Lindbaeck, a Nicki Pedersen znajdował się wówczas na dziewiątym miejscu. Wspaniały występ Duńczyka (w którym zdobył 17 punktów) sprawił, że to Pedersen stanął na najwyższym stopniu podium Indywidualnych Mistrzostw Europy.