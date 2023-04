Nie będzie łatwo dostać się do wymarzonej szkoły średniej. Przez kumulację roczników

15 maja startuje nabór do liceów, techników, szkół branżowych I st. oraz szkół artystycznych i sportowych. O przyjęcia będzie się ubiegał „trudny rocznik”, będący efektem kumulacji, do której doszło przez nałożenie się dwóch reform: obniżenia wieku szkolnego do 6 lat i likwidacji gimnazjów a stworzenia 8 klas podstawówek.

W rzeszowskich szkołach średnich będzie nieco ponad 150 pierwszych klas. - Gdybyśmy to zestawili z ubiegłym rokiem, to liczba oddziałów w placówkach się zmniejszy, natomiast liczba uczniów się zwiększy.

W liceach niestety będzie troszkę mniej miejsc niż przed rokiem (o 4 oddziały). A już wtedy ciężko było się dostać do tych najpopularniejszych. Stworzyły się rekordowo wysokie progi punktowe. Dla przykładu, aby marzyć o przyjęciu do klasy biologiczno-medycznej w IX LO trzeba było mieć 183 pkt., do oddziału międzynarodowego - 182, dyplomatyczno-prawniczego - 177. Do klasy biol-chem-mat w II LO - 174, fiz-ang-mat-171, biol-chem-ang-170, do biol-chem w I LO - 171.