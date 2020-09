Nie będzie procesu matki podejrzanej o zabójstwo dziecka. Sąd Okręgowy w Krośnie umorzył postępowanie

Przypomnijmy: dramatyczne wydarzenia rozegrały się w maju 2018 roku. Wtedy to w mieszkaniu na krośnieńskim osiedlu znaleziono kobietę i jej martwą, 13-miesięczną córeczkę. Młoda kobieta nie była w stanie wyjaśnić, dlaczego dziewczynka nie żyje. Policjanci do zamkniętego mieszkania weszli siłą. Wcześniej mąż kobiety zgłosił uprowadzenie dziecka.

Natalia W. została przewieziona do szpitala psychiatrycznego a wyjaśnieniem okoliczności śmierci 13-miesięcznej Amelki zajęła się Prokuratura Rejonowa w Krośnie. Jak ustalono, matka dziecka rok wcześniej wyprowadziła się od męża, zabierając ze sobą córeczkę. Zamieszkały w wynajętym mieszkaniu. Ojciec początkowo widywał się z nimi, ale potem pojawiły się problemy. Żona nie odbierała telefonu a gdy przyjechał zobaczyć Amelkę, zastał zamknięte drzwi.

Zaniepokojony Jakub W. zgłosił sprawę na policję. Gdy funkcjonariusze z nakazem prokuratora weszli do mieszkania, zobaczyli wstrząsający obraz. W łóżeczku leżały zwłoki dziecka, w stanie posuniętego rozkładu. Młoda matka siedziała na wersalce. W ręce trzymała nóż, na szyi miała rany, kłute i cięte. Nie reagowała na to, co dzieje się wokół.