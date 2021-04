Nie będzie wyborów w Rzeszowie 9 maja. Odbędą się w innym terminie

Czy antyszczepionkowcy prowadzą masową akcję, której celem jest zmarnowanie jak największej liczby szczepionek na Covid-19?

Przeciwnicy szczepień chwalą się na stronach internetowych liczbami dawek, które udało im się zmarnować poprzez masową akcję blokowania punktów szczepień. Mają to robić poprzez rejestrowanie się na szczepienia, tylko po to, by się potem w wyznaczonym terminie nie pojawić.