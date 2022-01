Nie żyją dwa konie potrącone w Hadykówce w pow. kolbuszowskim. Do wypadku przyznał się 19-latek. Może odpowiedzieć za nieudzielenie pomocy

Kolbuszowscy policjanci nie mogli liczyć na spokojnego sylwestra. Wieczorem otrzymali zgłoszenie dotyczące biegających po terenie powiatu koni. Okazało się, że zwierzęta uciekły z jednej ze stadnin, najprawdopodobniej spłoszone odgłosami fajerwerków i petard. Na pastwisku znajdowało się ponad 20 koni, które rozbiegły się w różnych kierunkach.

Zwierzęta widziane były m.in. w Hucisku, Trześni, Nowej Wsi, Kosowach i Cmolasie. Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej musieli w sylwestrową noc interweniować wielokrotnie. Ok. godz. 20 napotkali podczas patrolu pięć koni na drodze w relacji Kolbuszowa - Niwiska. Godzinę później musieli pojechać do Trzęsówki, skąd otrzymali zgłoszenie o kolizji. Kobieta jadąc przez miejscowość trafiła na stado koni. Zatrzymała samochód, jednak mimo to kilka zwierząt uderzyło w pojazd. Na szczęście nikt nie ucierpiał.