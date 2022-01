Nie żyje 17-latka ranna w katastrofie pociągu w Widełce. Co dalej ze śledztwem w sprawie wypadku?

W pociągu podróżowało natomiast siedmiu pasażerów plus dwie osoby z obsługi. Zarówno pasażerowie jak i obsługa pociągu odnieśli drobne rany opatrzone na miejscu. Jedynie 17-latka znajdowała się w poważnym stanie. Z pociągu wyniesiona była na desce ortopedycznej. Z nieoficjalnych informacji, do jakich dotarliśmy wynika, że był z nią wówczas jeszcze kontakt, czyli była przytomna. Stan jej był określany, jako bardzo ciężki. 17-latka trafiła do szpitala w Rzeszowie.

- We wtorek, 25 stycznia nad ranem kobieta zmarła – poinformowała nas Joanna Kwiatkowska Brandys, szefowa Prokuratury Rejonowej w Kolbuszowej.

Co dalej ze śledztwem w sprawie wypadku? Biegły wykonał już oględziny pociągu. Codziennie prowadzone są nowe czynności w tej sprawie. Jak mówi szefowa kolbuszowskiej prokuratury w dalszym ciągu, jako sprawcę wypadku śledczy uznają kierowcę samochodu dostawczego.