Nie żyje kot Rurek z Rzeszowa. Wiadomość o śmierci kota poruszyła wiele dobrych serc

O tym smutnym fakcie poinformowała w środę rano fundacja Felineus, która opiekowała się zwierzakiem. Czarno-biały dachowiec zdechł 30 listopada.

- Wczorajszy dzień był dla nas bardzo smutny. Odszedł Rurek, kot, w którego ratowanie zaangażowana była cała Polska” - napisała na swoim profilu w medium społecznościowym rzeszowska fundacja Felineu, opiekująca się zwierzętami bezdomnymi. Fundacja zajmowała się kotkiem od 2 listopada. Pierwsze trzy dni spędził w kocim szpitalu, gdyż jego stan zdrowia wymagał stałego monitorowania. 5 listopada trafił do domu tymczasowego, w którym przebywał do 18 listopada. Następnego dnia (19 listopada) trafił do nowego domu. „W dniu wydania nie wykazywał żadnych objawów chorobowych. One pojawiły się dwa dni później...