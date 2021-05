Nieco ponad 1000 nowych zakażeń w Polsce. Na Podkarpaciu 21 przypadków i śmierć jednej osoby [23 MAJA]

Zmiany w 500 plus. Rząd opublikował plany zmian w programie Rodzina 500 plus. To trzeba wiedzieć [lista - 23.05.21]

Będą zmiany w 500 plus. Założenia projektu ustawy w tej sprawie zostały już opublikowane na rządowych stronach. Projekt ma zostać przyjęty jeszcze w 2021 roku. Co się zmieni? Sprawdź koniecznie, żeby nie stracić świadczenia Rodzina 500 Plus!