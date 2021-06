Niedziela to nie tylko wybory prezydenta Rzeszowa. Wybrano wójta i wielu nowych radnych na Podkarpaciu. Sprawdź swój region!

W gminie Tarnowiec w pow. jasielskim mieszkańcy podążyli do urn wybrać swojego wójta. Na stanowisko startowało czterech kandydatów: Wiktor Barański, wieloletni pracownik Urzędu Gminy w Tarnowcu, Jan Muzyka, radny pow. jasielskiego, Katarzyna Piskorz, nauczycielka wychowania fizycznego i radna gminy oraz Andrzej Płocic, przedsiębiorca, radny w sołectwie Dobrucowa. Zwyciężył pierwszy z wymienionych kandydatów, uzyskując 1438 głosów. Za nim był Jan Muzyka z 816 głosami, dalej Katarzyna Piskorz - 290 głosów oraz Andrzej Płocic - 158 głosów.

To nie wszystko, w Sokołowie Małopolskim odbyły się 13 czerwca wybory uzupełniające do Rady Miejskiej. Nowym radnym został Marek Frączek, przewodniczący rady sołeckiej w Wólce Niedźwiedzkiej, członek rady powiatu rzeszowskiego. Otrzymał on 196 głosów na 381 wszystkich. Oprócz niego startowali jeszcze Halina Lorenc (81 głosów), Marek Tęcza (61 głosów) oraz Zbigniew Rupa (43 głosy).