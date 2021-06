Niedzielne mecze 3 ligi grupy IV i 4 ligi podkarpackiej na żywo [RELACJA ONLINE, LIVE]

Rzeszów: Pędził bmw pod prąd. Spowodował wypadek i uciekł zostawiając bez pomocy poszkodowanych. Trafił do zakładu psychiatrycznego

Do 12 lat więzienia groziło 35-letniemu kierowcy bmw, który nad ranem w niedzielę, 1 grudnia 2019 r. doprowadził do koszmarnego wypadku na al. Kopisto w Rzeszowie. Dwie osoby zostały ciężko ranne. Sprawca uciekł z miejsca zdarzenia. Prowdząca tę sprawę rzeszowska Prokuratura Rejonowa zwróciła się sądu o umorzenie śledztwa w tej bulwersującej sprawie i skierowanie podejrzanego do zamkniętego zakładu psychiatrycznego.