Niedźwiedź wszedł na cmentarz w Wołkowyi. Ludzie mają już dość - dojdzie do tragedii!

– Nie jesteśmy za tym, by zabijać problematyczne niedźwiedzie, ale musimy być realistami – dodaje mieszkaniec Bukowca. – Niech ten niedźwiedź trafi do zoo, bo usypianie go i wywożenie głębiej w Bieszczady mija się z celem. Niedźwiedzie mają niesamowity dar powracania w macierzyste strony. Wywiezienie go na inny teren też problemu nie rozwiązuje, bo będzie to tylko przerzuceniem kłopotów. W najtrudniejszych przypadkach, jeśli osobnik jest wyjątkowo natarczywy, trzeba dokonać fizycznej likwidacji. Wiem, że to brzmi brutalnie, ale są priorytety. Chodzi o ludzkie życie.