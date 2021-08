Nielegalna plantacja marihuany i produkcja metamfetaminy. Prokuratura Krajowa w Rzeszowie skierowała akt oskarżenia

NOWE Trzymanie diety i spokój w hotelu, czyli Tour de Pologne na Podkarpaciu od kulis

Dwa z siedmiu etapów tegorocznego wyścigu kolarskiego Tour de Pologne odbyły się w województwie podkarpackim. We wtorek szosowcy finiszowali w Przemyślu, z kolei w środę przemierzyli odcinek z Sanoka do Rzeszowa. Po przejechanych etapach sportowcy udali się do hoteli z naszego regionu. W nich korzystali z masażu, a jedząc posiłki musieli pamiętać o przestrzeganiu odpowiedniej diety.