Nielegalnie przekroczył granicę w Bieszczadach, później udawał Litwina. 33-latek został zatrzymany wraz z kurierem

Funkcjonariusze Straży Granicznej z Ustrzyk Górnych oraz Sanoka zatrzymali do kontroli drogowej opla na ukraińskich numerach rejestracyjnych. Podróżowała w nim obywatelka Ukrainy oraz 33-letni mężczyzna podający się za obywatela Litwy. Cudzoziemiec okazał dowód osobisty oraz prawo jazdy wydane rzekomo przez władze tego kraju. Jak ustalili mundurowi, przedstawione dokumenty były fałszywe. Mężczyzna to obywatel Ukrainy z zakazem wjazdu do strefy Schengen.

- Cudzoziemiec pieszo przekroczył granicę w Bieszczadach. Przez wiele godzin, w trudnych warunkach zimowych przedzierał się przez górski i zalesiony teren. W umówionym wcześniej miejscu czekała na niego kurierka, która miała zapewnić mu dalszy transport na zachód Europy. W trakcie przesłuchania przyznał, że chciał dostać się do Francji i tam osiedlić - mówi ppor. Piotr Zakielarz z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu.