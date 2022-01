Niemal zupełne pustki na niedzielnej giełdzie samochodowej przy ul. Spichlerzowej w Rzeszowie [ZDJĘCIA] Andrzej Plęs

Audi A4, rocznik 2006. Silnik diesla TDI, pojemności 2,7 i mocy 180 KM. Wóz przejechał 234 tys. km. Wciąż na niemieckich „blachach”, ale sprzedający zapewnia, że wszystkie konieczne opłaty zostały uiszczone. Auto można mieć za 21 600 zł. Andrzej Plęs Zobacz galerię (12 zdjęć)

O ile w słoneczne dni trudno na giełdzie w Rzeszowie znaleźć miejsce do zaparkowania, tym razem nawet chętnych do parkowania nie było. Ok. 20 straganów, rozrzuconych po całej przestrzeni wietrznego i pełnego kałuż placu giełdowego, choć zazwyczaj było od nich tak gęsto, że „przytulały się” do siebie. Słodycze, owoce i warzywa, nieco staroci, używane części samochodowe, prosta elektronika.