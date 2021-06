Nietrzeźwy 27-latek staranował szlaban i wjechał na parking galerii handlowej w Sanoku beta/KWP

Policjanci pracowali na miejscu zdarzenia, do którego doszło w Sanoku. Kierujący bmw stracił panowanie nad pojazdem, uszkodził szlaban i wjechał na teren parkingu galerii handlowej. Samochodem podróżowało dwóch nietrzeźwych mężczyzn. Obaj trafili do policyjnego aresztu. Policjanci ustalili, który z nich prowadził auto. 27-latkowi grozi teraz kara nawet do 2 lat pozbawienia wolności.