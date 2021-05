Niezłomny Prymas. Kardynał Stefan Wyszyński zmarł 40 lat temu

Wybitny przedstawiciel polskiego Kościoła kardynał Stefan Wyszyński zmarł dokładnie czterdzieści lat temu... 28 maja 1981 roku...

Kardynał Stefan Wyszyński pochodził z Zuzeli nad Bugiem. Wspominał, że w domu wisiały dwa obrazy – jeden Matki Bożej Częstochowskiej a drugi Matki Bożej Ostrobramskiej. Kapelan niewidomych i Armii Krajowej został pierwotnie biskupem lubelskim. O tym, aby został kapłanem marzyła jego mama, która dosyć wcześnie zmarła... Prymasem został z woli umierającego kardynała Augusta Hlonda, który swoją wolę miał podyktować Antoniemu Baraniakowi późniejszemu biskupowi poznańskiemu, który wolę te obwieścił papieżowi Piusowi XII. Początek prześladowań W okresie wczesnych lat pięćdziesiątych, kiedy to szczególnie napięte były stosunki między komunistycznymi władzami PRL-u i Kościołem kardynał (nominowany w 1952 roku) został po raz pierwszy aresztowany 25 września w piątek 1953 roku. Dzień rozpoczął kazaniem dla kleryków seminarium warszawskiego poświęcając homilię wartości prawdy w życiu. Jak wspominał w swoich „zapiskach więziennych” pracował również nad homilią wieczorną w której (a było to święto błogosławionego Władysława z Gielniowa) Wyszyński chciał się „rozprawić” z religijnością reprezentacyjną i pokazową, która – jak uważał – wyrządza wiele krzywdy chwale Bożej. Około 22 do mieszkania Prymasa na Miodowej wtargnęła grupa funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa z wymówkami, że nikt im nie otwiera. „Godziny urzędowania są u nas za dnia, wówczas i bramy są u nas otwarte. - odparł prymas. Mężczyźni, którzy nachodzą mieszkanie prymasa nakazują mu się pakować. On zaś odpowie, iż niczego mu nie potrzeba: „Ubogi przyszedłem i ubogi stąd wyjdę”. Zabiera brewiarz i różaniec. Około północy spojrzawszy jeszcze na obraz Matki Bożej Jasnogórskiej wsiada do samochodu bezpieki i otoczony przez inne samochody wyjeżdża z Warszawy. Jak się potem okazuje Wyszyński zostaje internowany w klasztorze kapucynów w Rywałdzie.

Cierpienie z papieżem Zamach na papieża Jana Pawła II bardzo wstrząsneły chorym już i tak poważnie Wyszyńskim. Kardynał 12 maja odprawił ostatnią mszę. Stan jego pogarszał się. Wiadomośc o zamachu na papieża przekazała jedna z pracownic sekretariatu prymasa. Wedle relacji pani Marii Okońskiej prymas miał odpowiedzieć „ Zawsze się tego obawiałem”. Zapadła wymowna cisza. Po chwili milczenia prymas powiedział, by teraz nie modlić się za niego, ale tylko za Ojca Świętego. „On musi żyć. Ja mogę odejść" – stwierdził. Kolejny razrymas rozmawiał z Janem Pawłem II 25 maja – na trzy dni przed śmiercią. Obaj byli bardzo chorzy. Wedle relacji znanej już pracownicy Sekretariatu Prymasa miał on odpowiedzieć papieżowi: Łączy nas cierpienie, ale między nami jest Maryja”. Ostatnim słowem do Papieża było „Ojcze…”.

28 maja prymas zmarł. Trzy dni później odbyły się ogromne uroczystości pogrzebowe na placu Zwycięstwa w Warszawie. Zgromadziły one wielu zagranicznych hierarchów Kościoła oraz tłumy wiernych. Odczytano homilię papieża a także duchowy testament kardynała Wyszyńskiego: „Kościołowi w Polsce służyłem według najlepszego mojego zrozumienia jego sytuacji i potrzeb. Chciałem obronić Kościół przed zaprogramowaną ateizacją..., przed nienawiścią społeczną..., przed rozwiązłością... Uważam sobie za łaskę, że mogłem z pomocą Episkopatu Polski przygotować Naród przez Wielką Nowennę, Śluby Jasnogórskie, Akt Oddania Narodu Bogurodzicy w macierzyńską niewolę miłości i społeczną krucjatę miłości – na nowe millenium. Gorąco pragnę, by Naród polski pozostał wierny tym zobowiązaniom... - pisał Zmarły prymas. Ślady podkarpackie Po dwóch latach odosobnienia Wyszyński został przeniesiony do klasztoru w Komańczy w Bieszczadach gdzie będzie przebywać do 26 października 1956 roku. Tu powstają słynne śluby jasnogórskie będące niejako przygotowaniem do rocznicy chrztu Polski w 1966 roku. Warto wspomnieć, że 21 sierpnia tegoż roku Prymas Wyszyński przebywać będzie w katedrze przemyskiej na milenijnych uroczystościach. Wśród przybyłych gości jest arcybiskup poznański Antoni Baraniak, arcybiskup Bolesław Kominek z archidiecezji wrocławskiej i arcybiskup Karol Wojtyła późniejszy papież. Ma miejsce uroczysta procesja do katedry wraz z figura Matki Bożej Jackowej. Jest również biskup senior Wojciech Tomaka oraz biskup Ignacy Tokarczuk, któremu kilka miesięcy wcześniej – w lutym – kardynał Stefan Wyszyński udzielił święceń biskupich...

Kapelanem kardynała był ksiądz Stanisław Skorodecki, który początkowo był wikariuszem w Mielcu potem Ropczycach i Lubaczowie. Towarzyszył Wyszyńskiemu w Stoczku Klasztornym i w Prudniku. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Ropczycach w tamtejszym grobowcu kapłańskim.

