Niezwykłe widowisko na niebie koło Przemyśla. Żurawie przez kilkanaście minut kręciły się nad domami [ZDJĘCIA]

- Nad naszą miejscowością żurawie często gubią szyk w kluczu, a potem długo krążą dookoła, zanim ponownie go uformują

- poinformował nas Czytelnik z Hnatkowic koło Przemyśla.

Wczoraj nad tą miejscowością przeleciało co najmniej kilku kluczy żurawi, liczących od kilkudziesięciu do ok. 200 ptaków. Większość sprawnie przeleciała z północy na południe. Jednak dwa klucze miały problem.

Ptaki kręciły się w kółko, stado zmieniało pozycje, słychać było głośny klangor, czyli odgłosy żurawi. Dopiero po kilkunastu minutach ptaki uformowały nowy klucz i odleciały. Drugie stado również miało kłopoty, jednak trwały krócej.