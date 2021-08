„No stars anymore” niezależnego rzeszowskiego filmowca Łukasza Roga zobaczymy w Heliosie [WIDEO]

Film z gatunku SF w całości powstał w ubiegłym roku na ulicach Rzeszowa, za zdjęcia, montaż i muzykę odpowiedzialny jest reżyser.

Premiera w piątek 27 sierpnia (godz. 20) w kinie Helios przy al. Powstańców Warszawy, następne seanse o godz. 16 w sobotę i niedzielę w Heliosie w Galerii Rzeszów.

„No stars anymore” zdobywa liczne nagrody na festiwalach niezależnych filmów fabularnych, dokumentalnych i krótkometrażowych.

Łukasz Róg z wykształcenia jest informatykiem i anglistą zawodowo związanym z branżą budowlaną i kolejową. Filmy robi pasjonacko.

– Całe życie mam tak, że gdy słyszę muzykę, widzę do niej obrazy. Zawsze mi się wydawało, że wszyscy tak mają, ale okazało się, że jednak nie. Całe życie robię teledyski do określonych „kawałków” i wypuszczam w internet. Czasami odezwie się jakiś artysta, że bardzo mu się to podoba, czasem przejdą te filmiki bez echa. Nie mam z tego pieniędzy. Robię to na zasadzie wyrzucania z siebie tego, co w sobie mam, co się we mnie gotuje i co nie daje mi spać – zwierza się Łukasz Róg.