Nocna Jazda Ratowników 2021. Akcja charytatywna ratowników dla 7-letniego Bartosza [ZDJĘCIA]

Bartosz mieszka z mamą, bratem i dziadkami. Do marca 2019 r. opiekę nad nim sprawowała dwójka rodziców. Niestety los odebrał Bartoszowi tatę, który zmarł nagle.

Chłopiec urodził się jako wcześniak z wewnątrzmacicznym krwotokiem do lewej półkuli mózgu IV stopnia z przebiciem do układu komorowego. Ze względu na wodogłowie pokrwotoczne jest po implementacji zastawki komorowo-otrzewnowej. Do tego doszła jeszcze epilepsja. Bartosz cierpi na ogólne obniżenie napięcia mięśniowego ciała, nie może chodzić, wymaga ciągłej, intensywnej rehabilitacji, ale na szczęście porusza się samodzielnie, odpychając się rączkami od podłogi, korzysta też z wózka dla niepełnosprawnych. Bartek jest pod stałą opieką neurologa, chirurga i logopedy. Niezbędne są fundusze, które pozwolą pokryć koszty jego rehabilitacji i leczenia. Stąd apel do wszystkich uczestników i sympatyków akcji o wsparcie finansowe.