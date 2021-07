Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Wczoraj nad Podkarpaciem przeszły burze. Według Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie podobnie ma być w piątek i sobotę.– Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad - ostrzega BPM. Prawdopodobieństwo wystąpienia wymienionych zjawisk wynosi 80 procent.