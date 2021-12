Nocne odmulanie rzeszowskiego zalewu przeszkadza mieszkańcom jednego z bloków przy ulicy Kwiatkowskiego Grzegorz Anton

Do redakcji Nowin zgłosili się mieszkańcy jednego z bloków przy ulicy Kwiatkowskiego w Rzeszowie. Maja ogromny problem z hałasem w nocy, jaki odbywa się przy odmulaniu zalewu. Twierdzą, że nie mogą przez to spać. I jak zaznaczają szykują się do złożenia pozwu w sprawie naruszenia procedury budowlanej i zakłócania ciszy nocnej. Co na to Wody Polskie?