Nocne potrącenie mężczyzny na torach w Leżajsku. Okoliczności niejasne, prokuratura wszczyna śledztwo

Była noc 10 lipca br., kiedy maszynista pociągu pasażerskiego relacji Warszawa Wschodnia – Przemyśl Główny dostrzegł leżącą na torowisku w okolicach Leżajska postać. Z odległości, w ciemnościach i przy prędkości składu InterCity nie był w stanie zorientować się, ani co do jego stanu ani płci.

Wystarczyło czasu jedynie na natychmiastowe włączenia hamulców, by próbować nie doprowadzić do potrącenia potencjalnej ofiary. Nie udało się, prędkość i masa pociągu razem spowodowały, że hamujący skład uderzył w leżącego i zatrzymał się dopiero kilkaset metrów od miejsca, w którym znajdowało się ciało. Maszynista natychmiast wezwał służby medyczne, nieprzytomnego i z ciężkimi obrażeniami mężczyznę karetka odwiozła do jednego z rzeszowskich szpitali. Był wypadek, był ciężko poszkodowany, niejasne okoliczności zdarzenia, Prokuratura Rejonowa w Leżajsku zdecydowała, że podejmie czynności wyjaśniające.