Nowa przystań i największa wypożyczalnia łodzi elektrycznych w Polańczyku [ZDJĘCIA]

Innowacyjna inwestycja na wodach Zalewu Solińskiego

W sercu malowniczych Bieszczad, nad brzegami Zalewu Solińskiego, powstała nowa przystań elektryczna, która przyciąga uwagę nie tylko ze względu na swoją wielkość. Jest to efekt realizacji projektu „Innowacje w zakresie turystyki wodnej nad Zalewem Solińskim w Bieszczadach”, który uzyskał dofinansowanie w wysokości 1 066 840 euro z Funduszy Norweskich oraz dodatkowe wsparcie z budżetu państwa. Łączna wartość inwestycji przekroczyła 10 mln zł, co świadczy o jej skali i znaczeniu dla regionu.

Ekomarina – więcej niż przystań

Ekomarina w Polańczyku to nie tylko miejsce, gdzie można wypożyczyć łódź. To kompleksowa oferta turystyczna, która łączy w sobie możliwości wypoczynku na wodzie z dbałością o środowisko naturalne. Pomost o wyporności 50 ton może pomieścić nawet 100 osób, co czyni go idealnym miejscem na organizację większych zgromadzeń czy wydarzeń na świeżym powietrzu. Jest to hybryda przystani żeglarskiej z plażą i basenami zanurzonymi w jeziorze.