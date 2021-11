Nowa Sarzyna. Strażacy przy pomocy drona szukali zaginionego człowieka, a znaleźli kota w pułapce na kuny [WIDEO] OPRAC.: Łukasz Solski

W poniedziałek zespół dronowy z KP PSP Przeworsk został zadysponowany do Nowej Sarzyny w powiecie leżajskim, aby wspomóc działania policji w poszukiwaniu osoby zaginionej. Przy użyciu kamery termowizyjnej zauważono obiekt o wyższej temperaturze niż temperatura otoczenia. Po dokładnym sprawdzeniu okazało się, że niestety nie jest to osoba poszukiwana, a kot, który złapał się w pułapkę na kuny. Strażacy uwolnili zwierzaka, po czym przystąpili do dalszych poszukiwań. We wskazanym obszarze zaginionego nie znaleziono. Działania zostaną wznowione we wtorek.