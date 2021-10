Nowa szkoła sparaliżuje ruch na osiedlach Budziwój i Drabinianka w Rzeszowie. Są plany przebudowy dróg

Szkoła przy ul. Kwiatkowskiego, przyjmie 450 uczniów i 300 przedszkolaków. Wbrew plotkom, na sąsiedniej działce nie pojawi się basen. Pojawi się w tym miejscu żłobek dla 190 maluchów. Na razie ta inwestycje jest jednak w fazie opracowania dokumentacji i najwcześniej zostanie oddana do użytku w 2023 roku. Niemniej żłobek, przedszkole plus klasy 1-3 to kilkaset dzieci. Ze względu na specyfikę osiedla, do placówki będą je przywozić i odbierać samochodami rodzice.

- Kwiatkowskiego jest wąska, bo ma dwa pasy ruchu. Do tego dochodzą kierowcy jadący do pracy z osiedla Budziwój i okolicznych miejscowości. W godzinach szczytu już teraz jest tam istny dramat. Jak dojdzie jeszcze ta szkoła, korki będą miały kilka kilometrów - mówią nam mieszkańcy osiedla Budziwój.