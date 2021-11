Nowa taryfa opłat za wodę i ścieki. Mieszkańcy Rzeszowa zapłacą więcej niż dotąd [WIDEO]

Pierwotny wniosek taryfowy przedstawiony Wodom Polskim w styczniu tego roku przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie zakładał podwyżki cen wody na poziomie ok. 16 proc. Z obowiązującej stawki 4,70 zł/m3 (brutto) do 5,46 zł/m3 w trzecim roku obowiązywania taryfy. Ścieki miały z kolei podrożeć o ok. 11 proc. - z 4,80 zł/m3 do 5,32 zł/m3. Jednym z głównych argumentów podnoszonych przez MPWiK za podwyżką opłat był wzrost cen energii elektrycznej i surowców.

- Ze względu na znaczący wzrost opłat i brak szczegółowego uzasadnienia co do wykazanych kosztów inwestycyjnych oraz pozostałych zaplanowanych uzasadniających tak znaczącą podwyżkę, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, czyli organ Wód Polskich w marcu wydał decyzję odmowną - tłumaczył Krzysztof Gwizdak, rzecznik prasowy RZGW w Rzeszowie.

W trakcie ponownej weryfikacji wniosku, dyrektor RZGW w Rzeszowie wezwał miejską spółkę o przedłożenie szczegółowych informacji m.in. co do wysokości podatków i wydatków inwestycyjnych. Po analizie przedstawionych wyjaśnień Wody Polskie zatwierdziły nową taryfę dla Rzeszowa.