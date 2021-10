Nowe fotoradary na podkarpackich drogach. Urządzenia zamontowano w Boguchwale i w Widełce

Jak podają eksperci z Yanosik Autoplac w Boguchwale kierowcy poruszali się ze średnią prędkością 57 km/h na drodze z obowiązkowym limitem do 50 km/h. Po montażu fotoradaru prędkość na tym odcinku spadła do 45 km/h. I to mimo że urządzenie nie zostałodotąd włączone do systemu CANARD, ponieważ - jak wyjaśnia Główna Inspekcja Transportu Drogowego - trwają procedury związane z zapewnieniem przyłącza elektrycznego.