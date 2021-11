Nowe książki w rzeszowskich bibliotekach. Będzie co czytać w długie zimowe wieczory Piotr Samolewicz

Do końca grudnia w rzeszowskich bibliotekach będzie dostępnych aż 10 tys. nowych tytułów. Zostały zakupione za środki Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Krzysztof Kapica

Do końca roku trafi do rzeszowskich agend Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 10 tysięcy nowych książek, w tym 1000 audiobooków. Nie tylko trafi, ale będą też one dostępne do wypożyczenia. Informuje nas o tym Natalia Szwedo z WiMBP w Rzeszowie.