Nowe laboratoria poprawią warunki pracy i zwiększą przychody szpitala w Sanoku. Inwestycja za 4 mln zł

Pieniądze zostały przyznane w 2021 roku, a początkiem zeszłego roku odbył się przetarg. Zadanie realizowano pod nazwą „Alokacja Zakładu Analityki oraz Zakładu Mikrobiologii do Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego”.

O przeniesieniu Zakładu Analityki i Mikrobiologii zaczęto już myśleć ponad dwie dekady temu. Taka możliwość zrodziła się, gdy wybudowano pawilon diagnostyczno-zabiegowy. Nie było jednak pieniędzy na wykończenie nowych pomieszczeń. Władzom powiatu sanockiego udało się pozyskać 4 mln zł z Funduszu Inwestycji Lokalnych na ten cel i dzięki temu inwestycja mogła dojść do skutku.

To nie koniec wydatków

Prace budowlane zostały już zakończone. Natomiast zakład nie został jeszcze relokowany, gdyż brakuje pieniędzy na wyposażenie laboratoryjne i mebli. Szpital potrzebuje jeszcze 1,2 mln zł, by zapiąć wszystkie sprawy na ostatni guzik. Jest nadzieje, że brakującą kwotę uda się wygospodarować powiatowi sanockiemu, choć on nie ma też tak komfortowej sytuacji, by wyciągnąć natychmiast z kasy taką kwotę.