Nowe odcinki dróg, tunele, estakady. W 2023 roku wiercenie na budowanym odcinku S19 rozpocznie Karpatka

- W 2023 r. planujemy wyłonić wykonawców, którzy będą prowadzić roboty na odcinkach S19 Jawornik - Lutcza oraz Lutcza - Domaradz - mówi Joanna Rarus, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie. - Tym samym cały, 85-kilometrowy odcinek S19 między Rzeszowem a Barwinkiem będzie w fazie realizacji.

Fragment szlaku Via Carpatia Jawornik - Lutcza o długości ok. 5,2 km poprowadzony będzie m.in. estakadą nad istniejącą drogą krajową nr 19. Rozpiętość tego obiektu to 780 m, a filary będą miały nawet 36 m wysokości. Estakada przejdzie w dwunawowy tunel pod górą Kamieniec o długości niemal 3 km. Jeśli chodzi o część Lutcza - Domaradz, to trasa przebiegać będzie po zróżnicowanym wysokościowo terenie ze skomplikowaną budową geologiczną.