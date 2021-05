Nowe przepisy ruchu drogowego. Od 1 czerwca pieszy będzie miał pierwszeństwo. A kierowca kłopot

Powołuje się też na swoje rozmowy z prawnikami, którzy twierdzą, że wzmocnienie nowymi przepisami strefy ochrony dla pieszych może sprawić, iż kierowcy można będzie znacznie łatwiej w sądzie udowodnić winę za spowodowanie wypadku, jemu dowodzić swojej niewinności. Prawnicy podkreślali też, iż nowela przepisów paradoksalnie wcale nie uczyni pieszych bezpieczniejszymi na drodze, wręcz przeciwnie. Dotychczas pieszy, wchodząc na przejście, miał świadomość, że wkracza w przestrzeń, w której prawnie i faktycznie dominatorem jest zmotoryzowany, co zmuszało go do podwyższonej ostrożności. Wkrótce to pieszy będzie rządził i na pasach i w bliżej nieokreślonej przepisami przestrzeni wokół nich, więc może przestać być czujny. „bo mu się należy”.

- W krajach o wyższej kulturze jazdy naturalne jest, że kierowca ustępuje pieszemu – przypomina Jabłoński. – Obawiam się, że póki nie osiągniemy takich jak tam nawyków na drogach, nowe przepisy mogą przynieść więcej szkody niż pożytku. Szkody często tragicznej w skutkach.