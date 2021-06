Nowe, wakacyjne połączenie z podrzeszowskiego lotniska Jasionka. Polecimy z Itaką do albańskiej Tirany

NOWE FAKTY W czerwcu startują bezpośrednie połączenia z Rzeszowa do Bułgarii i Turcji!

2 czerwca 2021 roku ruszają bezpośrednie loty z Rzeszowa do Antalyi w Turcji, a 29 czerwca do Warny w Bułgarii! Loty będą realizowane raz w tygodniu – we wtorki do Bułgarii i w środy do Turcji.