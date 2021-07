Nowe zasady budżetu obywatelskiego w Przemyślu. Radni podali szczegóły

- Na budżet obywatelski przeznaczamy ponad 2 mln złotych. To największa kwota w historii. Chcemy, aby ten budżet był jeszcze bardziej rozwojowy - mówi Maciej Kamiński, radny Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu.

Półtora miesiąca temu w Przemyślu zmieniły się zasady budżetu obywatelskiego. Obecnie w komisji ds. BO jest więcej przedstawicieli Rady Miejskiej. Podczas piątkowej konferencji prasowej ogłoszono harmonogram tegorocznej edycji.

Od 30 lipca do 23 sierpnia będą zgłaszane projekty. Ich weryfikacja, pod kątem zgodności z regulaminem, odbędzie się od 24 sierpnia do 20 września. Lista projektów dopuszczonych do głosowania będzie ogłoszona 21 września. Składnie odwołań co do projektów, które nie przeszły weryfikacji i ich rozpatrzenie, będzie się odbywać od 22 do 28 września.

Głosowanie od 6 do 13 października.