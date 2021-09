Nowy fizjoterapeuta KS Developres Rzeszów pracował w Resovii i Siarce

- To była jedna z moich najfajniejszych przygód w życiu. Przez cztery lata pracowaliśmy na ścieżce olimpijskiej, walcząc o kwalifikację olimpijską – mówi Piotr Kmiotek.

- Czułem, że powoli zbliżam się do pracy w tym klubie. Jest to dla mnie trochę takie spełnienie marzeń, bo uważam, że nie ma lepszego klubu, który lepiej gra w Rzeszowie. A w Rzeszowie mieszkam od urodzenia i choć pracowałem, chyba na każdym kontynencie, byłem w wielu miejscach, krajach, to nie zamienię Rzeszowa na żadne inne miejsce. To idealne miejsce do rozwoju i życia. Jestem lokalnym patriotą i zawsze będę chwalił Rzeszów. W siatkówce będę pracował w takim zakresie po raz pierwszy. Musiałem się nieco zapoznać ze specyfiką. Jestem bardzo mile zaskoczony atmosferą. Sztab i drużyna tworzą mocny „team spirit”, jest tak w rodzinnie, a jeśli chodzi o trenera Stefana (Antigę – przyp. red.), to uważam, że to dobry człowiek na dobrym miejscu.

W sztabie szkoleniowym pozostał drugi fizjoterapeuta Michał Mazur, który będzie wspomagał Kmiotka.