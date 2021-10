Nowy parking przy przychodni na ul. Warzywnej w Rzeszowie. Ma powstać po budowie łącznika al. Kopisto i ul. Warzywnej

Budowa łącznika na tyle daje się we znaki, że pracownicy pobliskiego sanepidu i centrum krwiodawstwa oraz pacjenci tej ostatniej placówki, wobec braku miejsc parkingowych zajmują parking na Warzywnej. Choćby ten fakt powoduje, że znalezienie miejsca na parkingu WZS jest często misją niemożliwą do zrealizowania. Jakby tego było mało stan nawierzchni jest delikatnie mówiąc bardzo złej jakości.

Dyrektorka mówi, że dwa razy remontowano parking. Między innymi w sierpniu zasypywano żwirem dziury. Na przeszkodzie utrzymania dobrego stanu nawierzchni staje jednak podłoże, bo jak podkreśla dyrektorka, w tym miejscu kiedyś była cegielnia i wydobywano glinę. W związku z tym teren jest grząski i ciężko go utrzymać w należytym stanie.

Od wielu lat piwnice WZS są pełne wilgoci, pleśni i grzyba. Nikt z tym nic nie robił. Dlatego dyrektorka podjęła decyzję i zdobyła środki na osuszenie budynku. To z kolei ograniczy na pewien czas kolejne miejsca postojowe przed głównym wejściem. Między innymi są tam miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych. Ze względu na prowadzone prace przy osuszaniu zostaną one przeniesione na główny parking. To będzie pewna niedogodność dla pacjentów, ale na szczęście prace przy osuszaniu mają być prowadzone jedynie do końca listopada.