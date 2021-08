Nowy rezerwat przyrody na Podkarpaciu: Przysłup na terenie gmin Lesko i Sanok

Decyzję o powołaniu rezerwatu podpisał Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Obecne w regionie mamy 97 takich obiektów.

- Celem nowego rezerwatu przyrody jest zachowanie ekosystemu leśnego, obejmującego zbiorowisko żyznej buczyny karpackiej wraz z cennymi gatunkami flory i fauny. Jest to tym samym kolejny w województwie rezerwat leśny, chroniący żyzną buczynę karpacką Dentario glandulosae-Fagetum (z podzespołem wilgotnym). Jednak nieczęsto zdarza się obiekt, gdzie zbiorowisko to, jest wykształcone w tak typowy sposób, a jednocześnie tak dobrze zachowane. Nieczęsto zdarza się również, by podzespół wilgotny rozwinął się na tak dużej powierzchni - informuje rzeszowska RDOŚ.