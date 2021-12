Nowy rozkład jazdy PKP już od 12 grudnia. Co nowego w ofercie dla Podkarpacia? Monika Sroczyńska

Norbert Ziętal

Nowe możliwości zagranicznych podróży, w tym do Berlina, większy komfort podróżowania, a także nowe miasta z dostępem do połączeń dalekobieżnych – to najważniejsze nowości dla województwa podkarpackiego w nowym rocznym rozkładzie jazdy PKP Intercity, który zacznie obowiązywać w niedzielę 12 grudnia 2021 roku.