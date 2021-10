Nowy samochód dla strażaków OSP Łąka w powiecie rzeszowskim. Kosztował 830 tys. zł [ZDJĘCIA]

Jednostka OSP Łąka jest w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym. Strażacy z tej jednostki są wzywani do działań ratowniczych o zasięgu powiatowym. Często niosą pomoc uczestnikom wypadków do których dochodzi na autostradzie A4. Nowoczesny pojazd który trafił w ręce druhów OSP Łąka przyczyni się do poprawienia bezpieczeństwa w gminie Trzebownisko oraz w powiecie rzeszowskim.