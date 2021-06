O Jarosław. MKS Kańczuga wygrał i awansował do 4 ligi

MKS Kańczuga – Czarni Pawłosiów 1:0 (0:0)

Bramka: P. Gurak 47-karny.

Kańczuga: Groch – P. Gurak, K. Borcz, Gaweł, A. Gurak – R. Cieleń, Cichy (73 Dziedzic), Barszczak, Ostrzywilk – Kielich, Znamieńczyków (88 Kubicki). Trener: Arkadiusz Kiszka.

Pawłosiów: Bobowicz – Walczak, Olszański, Rychtyk, Wańkowicz (57 Szmuc), Skupień, Bańka, Sikora, Wilk, M. Czyż (60 P. Czyż), Zawada. Trener: Roman Wawrzynkiewicz.

Sędziował Lis (Jarosław).

Widzów: 100

Gospodarze, aby awansować musieli wygrać w dowolnym stosunku. W pierwszej połowie nie potrafili pokonać bramkarza Czarnych. Dopięli swego w 47 minucie, kiedy to Paweł Gurak wykorzystał rzut karny. Do końca meczu wynik nie uległ zmianie i po dziesięciu latach Kańczuga wraca do 4 ligi.

POZOSTAŁE MECZE:

Morawsko - Szówsko 1:1 (0:0) Mazur - Bród;