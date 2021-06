O Stalowa Wola. Sokół Kamień coraz bliżej awansu [WYNIKI]

Trzy kolejki do końca, a sześć punktów przewagi - to naprawdę solidny fundament pod to, by w tym sezonie awansować i wydaje się, że już nic nie jest w stanie Sokołowi Kamień przeszkodzić. W środę pewnie pokonali u siebie Pogoń Leżajsk. W ciekawie zapowiadającym się spotkaniu w Gorzycach miejscowa Stal musiała pogodzić się z porażką z ekipą LZS-u Zdziary.

WYNIKI:

Nowa Sarzyna - Brzyska Wola 2:0 (1:0) Grześkiewicz 9, Łoin 69

Wola Zarzycka - Sokolniki 4:0 (1:0) Zagaja 25 i 81, A. Sobota 62, Florek 64

Chwałowice - Lipa 4:1

Łowisko - Pysznica 3:1 (2:0) dla gospodarzy Kobylarz 30, Gumieniak 43 i 47

Gorzyce - Zdziary 1:2

Kamień - Leżajsk 6:1 (1:1) dla gości Drożdżal 2

Siarka II Tarnobrzeg - Stale 0:1

Bukowa Jastkowice - Podlesianka Podlesie 2:1 dla gospodarzy Słowik, Piechniak