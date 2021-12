O tunelu pod rondem Pobitno w Rzeszowie na razie możemy tylko pomarzyć [WIZUALIZACJE]

W kwietniu miasto zgłosiło trzy wnioski do Krajowego Planu Odbudowy. Pierwszy o dofinansowanie obwodnicy południowej Rzeszowa, która ma powstać z połączenia ul. Żołnierzy IX Dywizji Piechoty z aleją Sikorskiego (jej koszt wynosi ok. 500 mln zł), drugi wniosek dotyczy Wisłokostrady (koszt ok. 200 mln zł), trzeci połączenia ul. Warszawskiej z Krakowską (ok. 190 mln), czyli kolejnego etapu trasy północnej.

– Do Krajowego Planu Odbudowy mogliśmy złożyć trzy projekty i złożyliśmy właśnie te. Póki co nie znaleźliśmy programu, z którego moglibyśmy dofinansować kolejną dużą inwestycję, taką jak tunel pod rondem Pobitno – mówi Artur Gernand z kancelarii prezydenta Rzeszowa.