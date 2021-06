OAB Jarosław. Skołoszów uratował zwycięstwo w ostatniej minucie [RELACJE, WYNIKI, ZDJĘCIA]

Jeden z kandydatów do awansu nie miał większych problemów z pokonaniem Zrywu. Goście już do przerwy zdobyli trzy gole. Tyle samo dołożyli w drugiej połowie.

Piwoda - Laszki 5:0 (3:0) P. Pindak 12-karny, 83, 90-karny, Dziak 24, Wojciechowski 43;

Nienowice - Przedmieście 2:1 (0:1) Halwa 64, Majka 87 - Środek 25-karny.

Chłopice - Pełkinie 5:0 (2:0) Łukasiewicz 22, 34, Adamarek 72, 85, Kalemba 90;

Surochów - Wietlin 3:0 (0:0) W. Mazur 51, 68, Mokijewski 86;

Jankowice - Kidałowice 2:3 (1:2) Skowron 36-karny, 82 - Bichajło 4, 5, Przybek 76;

Młyny - Węgierka 0:2 (0:1) S. Wojdyła 38, A. Wojdyła 90+2;

Tuchla - Munina 1:1 (1:0) Hirny 10-głową - Ochab 90-głową;

Rokietnica - Manasterz 0:1 (0:1) Pietruszka 14.

Klasa A Lubaczów

Do sporej niespodzianki doszło w Rudzie Różanieckiej, gdzie Roztocze nie tyle co wygrało z Gwiazdą Wielkie Oczy, co ją zdeklasowało! Gospodarze już do przerwy prowadzili 5:0, a po przerwie dołożyli kolejne cztery trafienia. Goście odpowiedzieli jedną bramką. Cztery gole w barwach Zdroju Horyniec strzelił Artur Hass, brat Pawła – grającego obecnie w Texom Sokole Sieniawa.