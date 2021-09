OAB Stalowa Wola. Pewna wygrana Sokoła Nisko ze Stalą Nisko [WYNIKI, ZDJĘCIA]

Klasa O

Dwa czołowe zespoły ligi spotkały się w Nisku, gdzie tamtejszy Sokół podejmował Stal Gorzyce. Zdecydowanie lepsi okazali się miejscowi choć do przerwy prowadzili minimalnie 1:0. Potem dorzucili jednak jeszcze trzy gola, a Stal zdołała trafić do siatki Moskala dopiero w końcówce. Bardzo wyrównane było spotkanie pomiędzy Rzeczycą Długą a Wolą Zarzycką. Do przerwy na tablicy widniał remis 1:1, a w drugiej połowie strzelanie na tym się nie zakończyło, bo każda z drużyn zdobyła jeszcze po dwa gole. Po raz pierwszy w sezonie przegrała Unia Nowa Sarzyna. Pogromcami lidera okazali się piłkarze Stali II Stalowa Wola.

Sokół Nisko – Stal Gorzyce 4:1 (1:0)

Bramki: Stępień 45+1, Marut 48, Juda 63 i 67 – Chmiel 84.

Sokół: Moskal - Buczek, Drelich, Stępień, Tabaka - Tur P., Dziopak, Moskal, Marut - Serafin, Juda. Trener Paweł Wtorek.