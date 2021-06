OAB Stalowa Wola. Sokół Kamień mógł świętować awans do 4 ligi [WYNIKI, ZDJĘCIA]

Klasa O

Sokół Kamień przypieczętował awans do 4 ligi bardzo pewnym zwycięstwem nad Słowianinem Grębów. Emocje do samego końca były natomiast w meczu Stali Gorzyce z Brzyską Wolą. Wydawało się, że pojedynek zakończy się podziałem punktów, ale Stal zagrała do samego końca i zdobyła dwa gole w doliczonym czasie gry.

Kamień – Grębów 7:0 (2:0)

Bramki: Dziedzic 13, Skuba 37 i 60, Kobylarz 69 i 89, Bednarz 82 i 84.

Sokół: Kozieł – Kobylarz, Konefał, D. Podstawek, Horajecki, M. Podstawek (72 Kozak), Rurak, Smusz, Bartnik, Skuba (64 Bednarz), Dziedzic (77 Rychel). Trener Marek Kusiak.

Słowianin: Smerdak – Kułaczkowski, Janeczko (46 Maciuba), Dziura (80 Wdowiak), Mariusz Ciba (63 Marcin Ciba), P. Ciba (54 Kowalczyk), Radzimowski (46 Łukasik), Dąbek, Świąder ż, Rutyna ż, Chorab. Trener Tomasz Rychel.