Obchody 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Rzeszowie [ZDJĘCIA]

NOWE Najnowsze wiadomości z Unii Europejskiej (1.09.2021). O czym musisz wiedzieć, żyjąc w Unii?

1.09.2021 na profilu Komisji Europejskiej pojawił się tweet: "RT @VeraJourova: It was an honour to visit Gdansk to commemorate the Solidarity and the outbreak WW2. EU is here to cement peace and ensure…. ".