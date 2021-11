Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Rzeszowie. Z odniesieniami do kryzysowej sytuacji na polsko - białoruskiej granicy [ZDJĘCIA]

ZOBACZCIE ZDJĘCIA Z OBCHODÓW ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W RZESZOWIE

Wojewoda wyliczała, czym jest niepodległość. Mówiła, że to m.in. samostanowienie, własna droga do dobrobytu, prawo do błędów, do własnego systemu edukacji dla polskich dzieci i równego dostępu do studiów dla młodych ludzi ze wsi i miast.

- To wreszcie prawo do miejsc pracy, bo praca uszlachetnia człowieka. Po doświadczeniach z minionych lat wiemy już bezspornie, że poddaństwo ani zależność nie jest normalnością - podkreślała Ewa Leniart. - Normalnością jest zaś wolność, którą stale trzeba zdobywać, bo nie można jej tylko posiadać.