Oblali maturę lub wypadli słabo. Teraz sprawdzają swoje prace w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie Beata Terczyńska

Krzysztof Kapica

Do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie wpłynęły dotąd 3364 wnioski o wgląd do 6087 prac maturalnych. W tym także od zdających z Podkarpacia. Młodzi ludzie sprawdzają, czy egzaminatorzy nie pomylili się i dobrze przeliczyli im punkty. Chcą zobaczyć „czarno na białym”, jakie popełnili błędy, że zabrakło im punktów do satysfakcjonującego wyniku.